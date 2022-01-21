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Обзор вакансий, cвязанных с управлением машинами в Свердловской области

Только в Свердловской области в данный момент открыто более 300 вакансий машиниста экскаватора. Будущему сотруднику предстоит осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, рытье траншей для прокладки коммуникаций, планировку откосов. Поэтому соискателю на должность необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории Е с соответствующей отметкой, а также разбираться в устройстве самоходных землеройных машин. Заработная плата машиниста экскаватора составляет от 35 до 200 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты обещают компании, ищущие сотрудников для работы вахтовым методом.

Обзор вакансий, cвязанных с управлением машинами в Свердловской области

Не менее востребованы на рынке труда водители самосвала. Соискателю на должность необходимо иметь водительское удостоверение категории С, карту СКЗИ, подтвержденный трудовой стаж по специальности, а также знать нормы и правила погрузочно-разгрузочных работ. Заработная плата водителя самосвала составляет в среднем 65000 рублей, если работать в нашем регионе, и 100-180 тысяч рублей, если работать вахтовым методом в Сахалинской области, Республике Коми и Саха (Якутия). Самый высокий уровень оплаты труда гарантируют СК «Ювис» (180000), ГСП «Механизация» (172000), ООО «Горняк-1» (150000), ПО «Трансгаз» (140000), АО «Стройтранснефтегаз» (130000).

Также в Свердловской области на рынке труда наблюдается дефицит машинистов автомобильного крана. Компании ищут сотрудников с водительским удостоверением категории С, которые знают устройство крана и смогут своевременное выявлять неисправности и проводить его плановое техническое обслуживание. Работодатели обещают соискателям на должность заработную плату от 50000 до 200000 рублей, а в случае работы вахтовым методом дополнительно предоставляют бесплатное трехразовое горячее питание в столовых и компенсацию стоимости проезда. Самое большое денежное вознаграждение за исполнение

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