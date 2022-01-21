Обзор вакансий, cвязанных с управлением машинами в Свердловской области

Только в Свердловской области в данный момент открыто более 300 вакансий машиниста экскаватора. Будущему сотруднику предстоит осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, рытье траншей для прокладки коммуникаций, планировку откосов. Поэтому соискателю на должность необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории Е с соответствующей отметкой, а также разбираться в устройстве самоходных землеройных машин. Заработная плата машиниста экскаватора составляет от 35 до 200 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты обещают компании, ищущие сотрудников для работы вахтовым методом.







Не менее востребованы на рынке труда водители самосвала. Соискателю на должность необходимо иметь водительское удостоверение категории С, карту СКЗИ, подтвержденный трудовой стаж по специальности, а также знать нормы и правила погрузочно-разгрузочных работ. Заработная плата водителя самосвала составляет в среднем 65000 рублей, если работать в нашем регионе, и 100-180 тысяч рублей, если работать вахтовым методом в Сахалинской области, Республике Коми и Саха (Якутия). Самый высокий уровень оплаты труда гарантируют СК «Ювис» (180000), ГСП «Механизация» (172000), ООО «Горняк-1» (150000), ПО «Трансгаз» (140000), АО «Стройтранснефтегаз» (130000).



Также в Свердловской области на рынке труда наблюдается дефицит машинистов автомобильного крана. Компании ищут сотрудников с водительским удостоверением категории С, которые знают устройство крана и смогут своевременное выявлять неисправности и проводить его плановое техническое обслуживание. Работодатели обещают соискателям на должность заработную плату от 50000 до 200000 рублей, а в случае работы вахтовым методом дополнительно предоставляют бесплатное трехразовое горячее питание в столовых и компенсацию стоимости проезда. Самое большое денежное вознаграждение за исполнение