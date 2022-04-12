В России доля безналичных платежей превысила 60%

УрБК, Москва, 21.09.2022. В России доля безналичных платежей по итогам II квартала 2022 года превысила 60%. В прошлом году этот показатель составлял 58%, в 2020 — 54%. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексей Баров.
«Это растущий тренд. Если не произойдет каких-либо экстремальных ситуаций, к концу года доля безналичных платежей может прибавить еще пару процентов и далее будет приближаться к 70%», — цитирует его издание.
Также эксперт сообщил, что в стране все чаще отказываются от бумажных чеков в пользу электронных. Если в январе доля последних составляла 4-5%, то сейчас — 9-9,5%. Причиной этому стало, во-первых, развитие интернет-торговли и сферы доставки на фоне пандемии. Во-вторых, возникший весной «стресс» с чеками, из-за которого торговые сети стали активнее передавать покупателю электронные чеки по электронной почте, СМС или мессенджерам.
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