Жители Екатеринбурга пожаловались на мусор и едкий дым в районе промплощадки на улице Шейнкмана

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Промплощадка, расположенная в центре района с элитной застройкой в Екатеринбурге, стала точкой экологического бедствия. Жители соседних домов жалуются на автосервис и ремонтную мастерскую, расположенные по адресу Шейнкмана, 68л, которые находятся между двумя жилыми комплексами бизнес-класса. По словам жильцов, мусор на объекте привлекает бродячих животных, в том числе крыс.
Кроме того, жители жилых комплексов жалуются на едкий дым, регулярно заволакивающий соседние дома. По их мнению, собственник расположенного там дома и промплощадки может обогревать свой объект, в том числе за счет сжигания пластика и резины. Все это значительно ухудшает условия проживания в соседних домах.
Отметим, что мини-промзона, расположенная в районе элитной застройки, уже не раз становилась объектом судебных исков и антигероем новостных материалов. Собственник земли и помещения в течение многих лет отказывался передать муниципалитету или продать застройщикам принадлежащий ему участок. Сейчас владельцы расположенного вокруг жилья намерены подать заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор.
УрБК будет следить за развитием событий.
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