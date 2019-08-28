Жители Екатеринбурга пожаловались на мусор и едкий дым в районе промплощадки на улице Шейнкмана

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Промплощадка, расположенная в центре района с элитной застройкой в Екатеринбурге, стала точкой экологического бедствия. Жители соседних домов жалуются на автосервис и ремонтную мастерскую, расположенные по адресу Шейнкмана, 68л, которые находятся между двумя жилыми комплексами бизнес-класса. По словам жильцов, мусор на объекте привлекает бродячих животных, в том числе крыс.



Кроме того, жители жилых комплексов жалуются на едкий дым, регулярно заволакивающий соседние дома. По их мнению, собственник расположенного там дома и промплощадки может обогревать свой объект, в том числе за счет сжигания пластика и резины. Все это значительно ухудшает условия проживания в соседних домах.



Отметим, что мини-промзона, расположенная в районе элитной застройки, уже не раз становилась объектом судебных исков и антигероем новостных материалов. Собственник земли и помещения в течение многих лет отказывался передать муниципалитету или продать застройщикам принадлежащий ему участок. Сейчас владельцы расположенного вокруг жилья намерены подать заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор.



УрБК будет следить за развитием событий.