В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия». Как заявил сегодня на заседании организационного комитета по подготовке к форуму глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в этот раз мероприятие пройдет в очном формате.



Как и прежде, в работе форума примут участие руководители российских муниципалитетов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также эксперты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Глава города отметил, что Екатеринбург должен использовать шанс закрепить за собой звание лидера стратегического развития.



«Форум «Города России» должен стать одним из ведущих деловых мероприятий не только Свердловской области, но и нашей страны, где задаются векторы развития российских городов, а также обсуждаются актуальные вопросы городского развития при участии широкого круга экспертов. Кроме того, мы должны закрепить за Екатеринбургом статус межрегиональной дискуссионной площадки по обсуждению вопросов межмуниципального взаимодействия и агломерационного сотрудничества», — сказал Алексей Орлов.



Планируется, что в рамках деловой программы форума пройдет более полусотни тематических секций, в том числе две панельные дискуссии — «Диалог с главами» и «Вызовы и действия». Главной темой предстоящего мероприятия станет агломерационное развитие и межмуниципальное сотрудничество.