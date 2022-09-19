Для города и предприятия

Руководитель по устойчивому развитию Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Ярослава Врубель выступила на VI Байкальском риск-форуме, где рассказала о работе, которую проводит предприятие для развития города. Ее выступление «От индустриального центра к городу для жизни: вклад ММК в развитие Магнитогорска» прошло в рамках секции «Устойчивое развитие. Взаимодействие с территориями присутствия».



Представитель ММК отметила, что развитие территории присутствия — это одно из центральных направлений устойчивого развития компании в социальной сфере, которые интегрированы в актуальную стратегию комбината. Предприятие работает над созданием комфортных условий для жителей Магнитогорска и соседних районов, где значительная часть населения — работники Магнитки и их семьи. ММК активно участвует в благоустройстве города и в целом планирует свою деятельность, в том числе в сфере охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, в рамках программ развития городской инфраструктуры и в тесном сотрудничестве с местными жителями и администрацией Магнитогорска.



Компания принимает участие и в социальных проектах. За первые шесть месяцев 2022 года комбинат выделил на реализацию соцпрограмм примерно 1,5 млрд руб. Эти деньги использовались по трем основным направлениям: социальные льготы и гарантии сотрудникам; благотворительные программы по поддержке ветеранов, материнства и многодетных семей, реализуемые через БФ «Металлург»; развитие территории присутствия, включая инвестиции в объекты культуры, спорта и здравоохранения.



За 2021 год Группой ПАО «ММК» на реализацию благотворительных программ и поддержку социальных объектов на территории Магнитогорска было направлено 1,2 млрд руб. Эти вложения предназначены для создания современной, качественной и удобной инфраструктуры для горожан, а также для прямой материальной поддержки людей и повышения их благосостояния.



К числу наиболее значимых проектов за последнее время можно отнести открытие объектов первой очереди парка «Притяжение» в Магнитогорске. Эта масштабная инициатива по преобразованию городской среды была запущена и профинансирована председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым.



«Безусловно, «Притяжение» является большим инфраструктурным проектом, который способен повлиять на многие процессы в городе. Это и создание новых рабочих мест, и новые перспективы для города, и новые возможности для жителей», — отметила Я. Врубель.



Текущее направление работы компании касается просвещения и повышения осведомленности работников и жителей города в целом об устойчивом развитии, его задачах и о том, как любой человек может внести в него свой вклад. По данным Я. Врубель, образовательный курс для широкой аудитории был составлен в 2021 году, а на текущую осень запланировано обучение второго потока.



К значимым социальным проектам ММК можно также отнести открытие двух современных образовательных центров в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ). Они были построены при поддержке комбината.



Во время торжественной церемонии гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев подчеркивал, что современное промышленное производство испытывает острую потребность в высококвалифицированных и хорошо образованных специалистах, прежде всего инженерно-технического направления. Предприятие уделяет большое внимание подготовке первоклассных специалистов и напрямую заинтересовано в том, чтобы развивалась образовательная вертикаль МГТУ — главного поставщика инженерных кадров для компании.



Один из построенных объектов — это центр цифрового образования детей «IT-куб». Он построен в рамках национального проекта «Образование». Центр был создан за счет средств из федерального бюджета, а также его основных интеллектуальных и индустриальных партнеров — МГТУ им Г.И. Носова и ПАО «ММК». Каждый год более 600 детей смогут бесплатно учиться в этом центре и развивать профессиональные навыки в области информационных технологий.



Также был открыт образовательно-производственный центр подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии и металлургического машиностроения «Время компетенций и профессионализма». Новый кластер появился на базе многопрофильного колледжа МГТУ им. Г.И. Носова в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Предприятия группы ПАО «ММК» вложили в развитие инфраструктуры и материального обеспечения колледжа 25 млн руб. Учебный процесс в новом центре будет организован в современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, в том числе с VR-комплексами, что позволит погрузить студентов в реальные производственные процессы предприятий металлургической отрасли. Образовательные программы разработаны совместно с работодателями и предусматривают практико-ориентированные стажировки и дальнейшее трудоустройство.



В 2022 году по программам «Профессионалитета» будут учиться 396 человек, а в 2024 году их число вырастет до 900. В перспективе учебно-производственный корпус многопрофильного колледжа МГТУ им. Г.И. Носова будет состоять из множества различных лабораторий и мастерских с самым современным оборудованием. По мнению П. Шиляева, именно такое максимально приближенное к реальному производству обучение позволит обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки студентов.



Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК