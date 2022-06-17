PepsiCo полностью прекращает производство своих напитков в России

УрБК, Москва, 20.09.2022. PepsiCo Inc полностью прекращает производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters.
Полгода назад компания уже заявляла о приостановке производства и продаж своей продукции в России. Новое объявление было сделано, когда в московских магазинах были обнаружены напитки PepsiCo с датой изготовления в июле и августе на российских заводах.
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