УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 21,4%

В Свердловской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 748 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 21,4% больше уровня предыдущего месяца этого же года (1 тыс. 440 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (3,46 тыс. ед.), Московская область (3,11 тыс. ед.), Санкт-Петербург (2,9 тыс. ед.), Татарстан (2,77 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,42 тыс. ед.).

В целом по стране в августе 2022 года выдали 55,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (47,9 тыс. ед.). При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года это число сократилось на 38,4% (90,8 тыс. ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, существенный рост выдачи автокредитов в мае-августе объясняется в первую очередь снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. При этом, по его словам, в последнее время и одобрение заявок на автокредиты находится на стабильном уровне в районе 30%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 16:56 Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 21,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 748 кредитов на покупку новых ...

18.08.2022 Число выданных автокредитов в Свердловской области за месяц выросло на 26,6%

В Свердловской области в июле 2022 года выдали 1 тыс. 398 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...

18.08.2022 Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 26,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. В Свердловской области в июле 2022 года выдали 1 тыс. 398 кредитов на покупку новых и ...

17.06.2022 Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 50,5%

В Свердловской области в мае 2022 года выдали 832 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 50,5% ...

17.06.2022 Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 50,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области в мае 2022 года выдали 832 кредита на покупку новых и ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности08.09.2022Житель Екатеринбурга пойдет под суд за хищение денег под видом поставок и аренды строительного оборудования
Архив новостей
Сентябрь 2022 (445)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18