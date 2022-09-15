В Екатеринбурге сегодня завершается голосование по выбору цвета новых городских троллейбусов

Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет подготовка документов для проведения ...

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет ...

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Из федерального бюджета для Екатеринбурга будет выделен 1 млрд руб. на покупку новых ...

Екатеринбург получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку 45 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня в Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественных территорий, ...

В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству общественных территорий в 2023 году

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...