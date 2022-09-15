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В Екатеринбурге сегодня завершается голосование по выбору цвета новых городских троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге сегодня завершается голосование по выбору единого цвета новых троллейбусов, которые появятся на улицах к 300-летию города. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно на официальном портале Екатеринбурга.

На выбор жителям города представлено четыре варианта цветов: красный, синий, желтый или оранжевый. Итоги голосования будут объявлены 21 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, что на закупку нового электротранспорта город получит 1 млрд руб. из федерального бюджета. Еще по 225 млн руб. на эти цели будет выделено из областного и муниципального бюджетов.

Средства будут направлены на закупку 45 машин, что позволит на 25% обновить городской троллейбусный парк. Это будут современные модели с возможностью автономного хода — это позволит продлить троллейбусные маршруты в новые районы без создания дополнительной инфраструктуры.

Ожидается, что первая партия троллейбусов (20-23 единицы) прибудет в столицу Урала до конца текущего года, остальные — в первой половине 2023 года.

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