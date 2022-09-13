Больницы Свердловской области внедрили «Единую цифровую платформу»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Минцифры и Минздрав Свердловской области внедрили в регионе медицинскую информационную систему «Единая цифровая платформа». Она поможет отказаться от бумажного документооборота, а также облегчит медикам доступ к важной информации о пациентах. Техническим оператором системы стала компания «Ростелеком», сообщается на областном инвестиционном портале.
«Пациентам не придется лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками, все их можно будет запросить удаленно с помощью цифровых сервисов, не нужно будет разбирать сложный врачебный почерк и переживать, что карта может потеряться», — отметил глава Минцифры Михаил Пономарьков.
В перспективе цифровая платформа поможет полностью перевести некоторые услуги здравоохранения в электронный вид. Например, она интегрирована с централизованной лабораторной системой Свердловской области и центральным архивом медицинских изображений. Это позволит оптимизировать работу Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Свердловской области.
«Единая цифровая платформа» также будет включать в себя различные региональные реестры, включая базу медицинских документов о рождении, реестр сведений о результатах медицинских освидетельствований на право владения оружием и другие. Там же будут находиться данные о лекарственном обеспечении граждан.
Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу включить цифровые технологии во все сферы жизни населения, поскольку цифровизация напрямую влияет на конкурентоспособность и повышение качества жизни в регионе. Во время выставки «Иннопром-2022» был подписан ряд договоров по апробации сервиса оформления электронных рецептов. Ранее глава региона и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве, которое включает поддержку проектов внедрения передовых медицинских сервисов на основе дистанционного формата, а также с применением искусственного интеллекта.
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