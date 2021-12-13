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В Нижнем Тагиле вынесли приговор гендиректору турагентства за хищение 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 3,5 года лишения свободы местную жительницу Светлану Медведеву. Она признана виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, осужденная в период с августа 2019 по август 2021 года была гендиректором ООО ТА «Лайн Тур» (турагентство). Она получала от клиентов деньги в обмен на предоставление туристических путевок. Однако в реальности тагильчанка не занималась подбором, бронированием и приобретением туров, а присваивала эти средства себе.

От действий С. Медведевой пострадали 28 человек, а сумма ущерба превысила 2,4 млн руб. Свою вину она признала в полном объеме.

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