Бюджет-2023 сформируют с учетом геополитических рисков

На Среднем Урале стартовали согласительные процедуры по формированию бюджета на 2023 год и плановый период. Актуальные потребности каждого региона рассматривает специальная комиссия, в состав которой входят финансисты, депутаты Заксобрания, представители региональных и муниципальных органов власти. Бюджет будет формироваться с учетом существующих геополитических рисков.



Министр финансов региона Александр Старков рассказал, что в условиях нестабильного состояния экономики в связи с неустойчивой конъюнктурой товарных и финансовых рынков прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2023 год определен на основе консервативного варианта проекта прогноза социально-экономического развития региона.



«Главой правительства РФ обозначены главные принципы формирования нового бюджета, параметры которого разработаны с учетом приоритетов, определенных президентом страны. Среди них реалистичное прогнозирование и принятие новых обязательств исходя из возможностей. Нам в свою очередь для сохранения сбалансированного бюджета также очень важно, чтобы объем наших обязательств соответствовал объему возможностей нашей казны», — заявил А. Старков.



Отметим, что проект прогноза социально-экономического развития Свердловской области до 2025 года был на сайте министерства экономики региона. Он предусматривает два варианта развития событий.



Первый сценарий — консервативный. Он предполагает более глубокий спад российской экономики в 2022 году в условиях ужесточения санкционного режима, медленной перестройки производственно-логистических цепочек, а также существенного снижения цен на экспортные товары.



Если данный сценарий реализуется, то валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области в будущем году может сократиться на 2,1%, объем промышленного производства — на 3%, инвестиций в основной капитал — на 2,2%, экспорт — на 2,4%, импорт — на 4,7%, ввод жилой недвижимости — на 1,9%. Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в этом случае уменьшится на 6,5%, а реальные доходы населения снизятся на 1,9%.



Второй сценарий — базовый. Он описывает более оптимистичный вариант развития событий с учетом ожидаемых внешних условий и эффективной реализации всего комплекса мер по поддержке экономики, включая планы первоочередных действий по обеспечению развития страны и региона в условиях санкционного давления.



В случае реализации данного сценария ВРП Среднего Урала в будущем году вырастет на 1,1%, индекс промышленного производства — на 0,2%, инвестиции в основной капитал — на 2,2%, экспорт — на 0,8%, импорт — на 0,6%, ввод жилой недвижимости — на 5,2%. Число малых и средних предприятий в этом случае уменьшится на 2,8%, а реальные доходы населения увеличатся на 0,5%.



Примечательно, что оба варианта прогноза составлены с учетом сохранения санкционного режима как минимум до 2025 года. Авторы документа подчеркивают высокий уровень неопределенности при разработке различных сценариев.



«Возможности и ограничения социально-экономического развития Свердловской области формируются под влиянием факторов внешней и внутренней среды, в том числе внеэкономического характера. С конца февраля 2022 года организациями ведется работа по перестраиванию логистических и кооперационных цепочек, адаптации ассортимента выпускаемой продукции под новые запросы. За I полугодие 2022 года экономические последствия санкционного давления до конца не определены и предположительно начнут проявляться в III и IV кварталах 2022 года. Тенденции развития крайне неустойчивы, а их трансформация во многом зависит от того, как быстро удастся преодолеть последствия введенных ограничений», — говорится в тексте документа.



Авторы прогноза отмечают, что ключевым драйвером развития региона в ближайшие годы станет реализация проектов импортозамещения. В среднесрочном периоде на Среднем Урале продолжится трансформация структуры внешнеторговых операций.



«Росту промышленного производства на территории Свердловской области в среднесрочной перспективе будет способствовать перезапуск логистических цепочек поставок, ускоренное развитие импортозамещающих производств, а также реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса», — заявили авторы прогноза.



По оценкам региональных властей, ключевые риски для экономики Свердловской области — это возможное ужесточение санкционного режима, ухудшение ситуации на товарных рынках, потенциальное возобновление действия санитарно-эпидемиологических требований. Все эти факторы могут замедлить динамику валового регионального продукта Среднего Урала.