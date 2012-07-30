УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Сергей Зырянов покинул пост заместителя губернатора Свердловской области в связи с выходом на пенсию, сообщает информационный портал региона.
«Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за эффективную работу в органах власти Свердловской области и отметил весомый вклад, который он внес в развитие Среднего Урала», — говорится в сообщении.
Отметим, что Сергей Зырянов занимал пост заместителя губернатора Свердловской области с 2016 года. Также исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом. До этого С. Зырянов возглавлял крупнейшие свердловские предприятия — Уральский завод РТИ, Уральский турбинный завод, «Уралсевергаз».
Сергей Зырянов награжден почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами регионального и федерального уровней.
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