УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:44

Сергей Зырянов покинул пост заместителя губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Сергей Зырянов покинул пост заместителя губернатора Свердловской области в связи с выходом на пенсию, сообщает информационный портал региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за эффективную работу в органах власти Свердловской области и отметил весомый вклад, который он внес в развитие Среднего Урала», — говорится в сообщении.

Отметим, что Сергей Зырянов занимал пост заместителя губернатора Свердловской области с 2016 года. Также исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом. До этого С. Зырянов возглавлял крупнейшие свердловские предприятия — Уральский завод РТИ, Уральский турбинный завод, «Уралсевергаз».

Сергей Зырянов награжден почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами регионального и федерального уровней.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.07.2012 В Свердловской области назначены четыре заместителя министров

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначениях в ряде областных министерств. ...

12.03.2012 Распространена информация об отставке главы администрации губернатора Свердловской области Вячеслава Лашманкина

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2012. Распространена информация об отставке главы администрации губернатора Свердловской ...

24.02.2011 Советник губернатора Свердловской области Сергей Зырянов возглавил ЗАО «Уралсевергаз»

Генеральным директором компании «Уралсевергаз» назначен Сергей Зырянов, до настоящего времени работавший советником ...

24.02.2011 Генеральным директором ЗАО «Уралсевергаз» назначен советник губернатора Свердловской области Сергей Зырянов

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2011. Генеральным директором компании «Уралсевергаз» назначен Сергей Зырянов, до настоящего ...

16.06.2009 Генеральным директором ОАО «Уральский завод РТИ» назначен Сергей Фомин

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2009. ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» сменило генерального директора. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону
Архив новостей
Сентябрь 2022 (412)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18