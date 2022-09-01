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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании студенческого фонда «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании студенческого фонда «Кампус». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Фонд позволит нам предметно прорабатывать меры поддержки студентов (областные стипендии, льготы по аренде жилья, система скидок и так далее). Такое будет только в Екатеринбурге — студенческой столице России. О проектах фонда буду рассказывать отдельно», — сообщил Е. Куйвашев.

Он также отметил, что в скором времени будет принят устав и назначен руководитель фонда.

Ранее Е. Куйвашев рассказывал, что Екатеринбург имеет серьезные конкурентные преимущества по сравнению с другими студенческими городами РФ.

«Действительно, в стране немало образовательных центров. Но по количеству вузов и по числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти 10% жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить, извините за выражение, пылесосом», — заявил Е. Куйвашев.

Отметим, что программа «Кампус» предусматривает создание современной инфраструктуры для учебы, а также других стимулов для обучения в Екатеринбурге.

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