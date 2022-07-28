УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
Из этих средств 35 млрд руб. предназначены для программы льготной ипотеки, более 16,5 млрд руб. — семейной ипотеки, почти 5 млрд — на дальневосточную ипотеку. Дополнительное финансирование даст возможность продолжить реализацию этих программ до конца 2022 года.
«Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов», — прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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