Жилое «Депо»

Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов на Старой Сортировке в Екатеринбурге. Эти здания являются частью проекта застройщика квартал «Депо», который должен появиться в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (проектируется). Он включает себя строительство семи жилых зданий и детского сада на 300 мест.



Предполагается, что будущий квартал будет разделять четкая сетка улиц. С севера на юг будет идти бульвар с центральной площадью, с запада на восток — небольшие соседские переулки. Проезды, тротуары и велодорожки расположат на одном уровне, и они будут отличаться только покрытием.







«Пешеходы здесь могут двигаться как им удобно, и владельцы машин должны с этим примириться. Пространство автомобилей — улицы, расположенные по периметру квартала. Такое устройство очень напоминает район Эшампле в Барселоне, где движение транспорта организовано снаружи состоящих из нескольких блоков супер-кварталов», — подчеркивают в Бруснике.



Добавим, что неподалеку от «Депо» находятся автобусные остановки, а до трамвайных линий можно дойти за 20 минут. С центром Екатеринбурга квартал будут связывать магистральные улицы Халтурина и Бебеля. Из учебных заведений рядом, в пределах 15 минут пешком, есть пять школ (из них две — с углубленным изучением отдельных дисциплин), техникум «Автоматика», а также несколько муниципальных и частных детских садов.



Первые три дома, возведенные по проекту, будут являться замкнутыми кварталами переменной высотности. На двух из них спроектированы секции-доминанты. На фасадах будет акцентная секция, которую облицуют композитными панелями.







При благоустройстве всего квартала застройщик намерен ориентироваться на три ключевых принципа. Первый — это особое внимание к воде, поскольку рядом протекает река Ольховка. Поэтому девелопер благоустроит ее набережную и организует места для тихого отдыха. Плюс застройка будет иметь систему дождевых садов, которые будут фильтровать ливневой сток с крыш и направлять его в реку. Кроме того, в центре квартала будет фонтан.



«Второй принцип — разнообразие. Чтобы избежать монотонности, мы высадим на улицах ивы, липы, яблони разных сортов, спиреи, лапчатку и дерен, а во дворах — березы, липы, черемухи, пузыреплодник и кизильник. Миксуя растения, ландшафтные архитекторы Брусники создадут гармоничные колористические сочетания. И дело не только в цветах, но и в палитре плодов, листвы, коры», — добавили в компании.



Последний принцип — зонирование. На центральном бульваре будут детские площадки и зоны спокойного отдыха для взрослых. Перед детским садом организуют огороженные деревьями плейхабы, летние веранды кафе и открытое пространство с рисунками.







Дворы первых зданий будут закрыты, чтобы обеспечить спокойный отдых. Там оборудуют детские площадки, лаунж-зоны, зоны для пикника и воркаута, а также вырастят газоны. Причем детские зоны проектируются на основе крупного исследования, которое застройщик провел с компанией AFA в 2018 году. Согласно нему, необходимо дать юному поколению реализовать восемь основных активностей, включающих в себя игру, общение, движение и другие. Вдобавок вместо не имеющего игровой ценности резинового покрытия будет использоваться сыпучее.



Еще одно нововведение — во дворах квартала «Депо» впервые появятся многофункциональные беседки-перголы. Они будут включать в себя зону отдыха, небольшой коворкинг, кашпо для выращивания микрозелени и летнюю кухню с разделочным столом и раковиной.



Входы в подъезды домов будут прозрачными и располагаться на уровне земли. Домофоны разместят в тамбуре, чтобы не пришлось мерзнуть в ожидании открытия двери. Цветовые решения внутри зданий будут соответствовать фасадам. Полы выполнят из керамогранита светло-серого оттенка. Цвета стен будут соответствовать тону, а утопленные в стену почтовые ящики будут иметь гармоничные темные цвета. Перед ними разместят небольшие диваны.







Межквартирные стены выполнят из керамического блока, а межкомнатные — из гипсокартона. Пол зальют цементно-песчаной стяжкой с утеплителем. Вместо квартирных стояков разводка труб водоснабжения сделана по полу. Для окон будет использоваться пятикамерный пластиковый профиль, который блокирует уличный шум и защищает помещения от промерзания, плюс мультифункциональные стекла, которые способствуют сохранению тепла зимой и прохлады — летом.



Вместе с домами будут выполнены подземные паркинги, где кроме машино-мест предусмотрят кладовые и помещения, чтобы хранить коляски, снегокаты, санки и велосипеды. А инженерные сети «спрячут», окрасив стены и потолки в темные тона.



Первые этажи зданий квартала «Депо» со стороны улицы предназначены для использования бизнесом. В первых трех домах предусмотрено 68 помещений площадью от 25 до 325 кв. м. с потолками от 3 до 3,9 м, витражным остеклением и отдельным входом без ступенек.



Все помещения получат отдельный вентканал, который выходит на кровлю. Везде будут радиаторы отопления с терморегуляторами, приборы учета воды, тепла и электроэнергии. С улицы предусмотрено место для вывески.



Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника