Ключевую ставку снизят шестой раз подряд

В пятницу, 16 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Ведомости», 10 из 13 аналитиков ожидают снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.), с 8 до 7,5% годовых. Два экономиста допускают шаг в 100 б. п. Еще один эксперт считает, что ЦБ снизит ставку на 25 б. п.



Опрошенные УрБК экономисты также уверенно прогнозируют новый раунд смягчения денежно-кредитной политики в стране.



Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б. п. При этом она не исключает и более радикального шага в 100 б. п. Вероятность сохранения или повышения ключевой ставки близка к нулю, уверена Н. Мильчакова.



«Главным фактором, который повлияет на решение регулятора, будет вышедшая статистика Росстата по индексу потребительских цен. Инфляция в августе замедлилась с 15,1 до 14,3%, поэтому у нас нет сомнений, что 16 сентября появится новость об очередном снижении ключевой ставки. Основной интригой остается величина снижения. Проблема в том, что все еще высоки риски новых санкций, ухода большего числа иностранных компаний из РФ и связанные с этим инфляционные ожидания населения. Этот фактор тоже может повлиять на итоговое решение ЦБ», — полагает Н. Мильчакова.



Главный аналитик ПСБ Денис Попов тоже ожидает шаг в 50 б. п. Он считает, что в текущей ситуации Банк России вынужден наращивать стимулирование экономики.



«Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики обосновано высокой вероятностью растягивания рецессии на два года, а также развитием дефляционных процессов в текущем году с опережением прогнозов. Так, по нашим оценкам, фактический инфляционный тренд уже находится у нижней границы прогноза ЦБ (12-15% г/г на конец года) и растет вероятность ухода инфляции еще ниже. Текущие оценки указывают, что к концу I квартала 2023 года инфляция может опуститься ниже 5% г/г. Кроме того, эффективность точечных стимулов по повышению спроса снижается. Так, туристический кешбэк раньше вызывал ускорение инфляции в секторе услуг. Сейчас туристические и транспортные услуги среди лидеров дефляции. Спрос остается подавленным», — заявил Д. Попов.



Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, как и предыдущие спикеры, прогнозирует снижение ставки до 7,5%. Смягчение монетарной политики кажется ему неизбежным из-за дефляции, которая наблюдается в РФ уже девять недель подряд.



«При этом на существенное снижение ставки регулятор может не пойти. ЦБ выпустил доклад, обозначив изменение инфляционной картины. Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано с исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. Кроме того, ускорение роста денежной массы на фоне оживления кредитной активности в сочетании с усилением бюджетного импульса — один из основных проинфляционных рисков», — сообщил В. Карпунин.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко соглашается с консенсус-прогнозом. По его мнению, регулятор решится на шаг в 50 б. п.



«Мы полагаем, что снизить ставку позволит дальнейшее сокращение годовых темпов инфляции, однако неоднозначная ситуация с инфляционными ожиданиями и постепенное ослабление дефляционных тенденций вынудят ЦБ сократить шаг снижения и, возможно, сделать менее выраженным сигнал на последующее смягчение политики», — сказал Ю. Кравченко.



Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков ожидает снижение ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов. По его мнению, смягчение монетарной политики поддержит инвестиционные программы бизнеса и рынок розничного кредитования.



«Основная причина снижения процентной ставки с 20% в начале апреля до 8% в июле — существенное падение объемов кредитования, что негативно отразилось на прибыли от основной операционной деятельности банков: первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 2 сентября озвучил, что общий убыток банковского сектора за I полугодие 2022 года составил 1,5 трлн. руб. Необеспеченное потребительское кредитование сокращалось три месяца подряд — на 0,4% в мае после сокращения на 1,5% в апреле. Еще значительнее сократилось жилищное кредитование — в апреле-мае объем выдачи жилищных кредитов снизился на 70,6% г/г и 67,7% г/г соответственно», — отмечает Р. Чечушков.



Напомним, что 28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.



Фото с сайта cbr.ru