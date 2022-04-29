УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

«ОТП Банк» оштрафован на 200 тыс. рублей челябинским УФАС за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Челябинск, 15.09.2022. Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало на 200 тыс. руб. АО «ОТП Банк» за отправку клиентам sms с рекламой без их разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для санкций стала жалоба гражданина, получившего такое сообщение. В финансовой организации уточнили, что ранее владельцу телефонного номера одобрили заявку на кредит, но сейчас согласие от него на получение рекламных сообщений отсутствует. Чтобы исправить ситуацию и прекратить дальнейшую отправку сообщений, телефонный номер гражданина удален из программного обеспечения кредитной организации.

Однако банк все же был оштрафован, поскольку подобное правонарушение совершалось неоднократно. Уточним, что, согласно закону о рекламе, распространять ее с помощью электросвязи (включая телефонную) можно, только если на это будет согласен абонент или адресат.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.04.2022 Челябинское УФАС привлечет к административной ответственности «ОТП Банк» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 29.04.2022. Челябинское УФАС признало sms-рассылку АО «ОТП Банк» нарушающей закон о рекламе. Банк ...

06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы

УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...

30.03.2022 Челябинское УФАС оштрафовало Ростелеком на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за рекламный телефонный звонок ...

28.04.2021 Челябинское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. рублей за рекламный звонок без согласия абонента

УрБК, Челябинск, 28.04.2021. Челябинское УФАС России привлекло к ответственности «Восточный экспресс банк», навязавший ...

23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (359)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18