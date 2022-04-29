«ОТП Банк» оштрафован на 200 тыс. рублей челябинским УФАС за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Челябинск, 15.09.2022. Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало на 200 тыс. руб. АО «ОТП Банк» за отправку клиентам sms с рекламой без их разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием для санкций стала жалоба гражданина, получившего такое сообщение. В финансовой организации уточнили, что ранее владельцу телефонного номера одобрили заявку на кредит, но сейчас согласие от него на получение рекламных сообщений отсутствует. Чтобы исправить ситуацию и прекратить дальнейшую отправку сообщений, телефонный номер гражданина удален из программного обеспечения кредитной организации.



Однако банк все же был оштрафован, поскольку подобное правонарушение совершалось неоднократно. Уточним, что, согласно закону о рекламе, распространять ее с помощью электросвязи (включая телефонную) можно, только если на это будет согласен абонент или адресат.