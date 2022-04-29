«ОТП Банк» оштрафован на 200 тыс. рублей челябинским УФАС за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Челябинск, 15.09.2022. Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало на 200 тыс. руб. АО «ОТП Банк» за отправку клиентам sms с рекламой без их разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для санкций стала жалоба гражданина, получившего такое сообщение. В финансовой организации уточнили, что ранее владельцу телефонного номера одобрили заявку на кредит, но сейчас согласие от него на получение рекламных сообщений отсутствует. Чтобы исправить ситуацию и прекратить дальнейшую отправку сообщений, телефонный номер гражданина удален из программного обеспечения кредитной организации.
Однако банк все же был оштрафован, поскольку подобное правонарушение совершалось неоднократно. Уточним, что, согласно закону о рекламе, распространять ее с помощью электросвязи (включая телефонную) можно, только если на это будет согласен абонент или адресат.
УрБК, Челябинск, 29.04.2022. Челябинское УФАС признало sms-рассылку АО «ОТП Банк» нарушающей закон о рекламе. Банк ...06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...30.03.2022 Челябинское УФАС оштрафовало Ростелеком на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за рекламный телефонный звонок ...28.04.2021 Челябинское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. рублей за рекламный звонок без согласия абонента
УрБК, Челябинск, 28.04.2021. Челябинское УФАС России привлекло к ответственности «Восточный экспресс банк», навязавший ...23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...