Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о приоритетах при формировании бюджета на 2023 год

УрБК, Москва, 14.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин перечислил приоритеты, на основе которых будет сформирован федеральный бюджет на будущий год, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.



По его словам, бюджет должен стимулировать структурную перестройку экономики, развитие страны, создание новых рабочих мест, строительство инфраструктуры, достижение ключевых ориентиров нацпроектов, способствовать сохранению макроэкономической стабильности.



«Особенно важно аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки и принимать новые расходные обязательства исходя из возможностей, а не иллюзий», — заявил М. Мишустин.



Он также добавил, что России хватит ресурсов для решения всех поставленных задач.



По словам М. Мишустина, текущая динамика ВВП и объема инвестиций складывается лучше ожиданий. Безработица находится на минимальном уровне. Также в стране отмечается оживление внутреннего потребительского спроса и замедление инфляции.