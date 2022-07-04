УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о приоритетах при формировании бюджета на 2023 год

УрБК, Москва, 14.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин перечислил приоритеты, на основе которых будет сформирован федеральный бюджет на будущий год, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

По его словам, бюджет должен стимулировать структурную перестройку экономики, развитие страны, создание новых рабочих мест, строительство инфраструктуры, достижение ключевых ориентиров нацпроектов, способствовать сохранению макроэкономической стабильности.

«Особенно важно аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки и принимать новые расходные обязательства исходя из возможностей, а не иллюзий», — заявил М. Мишустин.

Он также добавил, что России хватит ресурсов для решения всех поставленных задач.

По словам М. Мишустина, текущая динамика ВВП и объема инвестиций складывается лучше ожиданий. Безработица находится на минимальном уровне. Также в стране отмечается оживление внутреннего потребительского спроса и замедление инфляции.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2022 Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости перейти к опережающей модели развития во всех отраслях

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что для возврата внутреннего рынка ...

22.03.2022 Российскому малому и среднему бизнесу упростят доступ к офсетным контрактам по госзакупкам

УрБК, Москва, 22.03.2022. Российские власти намерены упростить доступ малого и среднего бизнеса к офсетным контрактам ...

20.12.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на строительство дорог

УрБК, Москва, 20.12.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 100 млрд руб. на ...

29.06.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин спрогнозировал дальнейшее снижение ипотечных ставок

УрБК, Москва, 29.06.2020. Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает, что цикл снижения ипотечных ставок в России ...

02.03.2020 Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил учесть в трехлетнем бюджете новые риски из-за коронавируса

УрБК, Москва, 02.03.2020. В понедельник, 2 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (345)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18