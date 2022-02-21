За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн руб. Жертвами злоумышленников стали врач, двое пенсионеров и сотрудник кадрового агентства, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Во всех случаях звонившие представлялись «сотрудником ЦБ Алексеем Беляевым» и «майором ФСБ Фроловым». Обычно жертве сначала звонил первый и говорил о том, что с ее счетом происходят некие подозрительные операции, например, попытка оформить кредит или вывести деньги за рубеж. После поступал звонок от лжесиловика, который убеждал потерпевших в подлинности рассказанной им истории.



В итоге мошенники уговаривали своих жертв оформить огромные кредиты и вместе со сбережениями перевести на «защищенные счета». Таким способом они смогли выманить 5 млн 680 тыс. руб. у врача, более 2 млн руб. — у представителя кадрового агентства, более 4 млн руб. — у 46-летнего жителя города. Также две пенсионерки 1948 и 1955 годов рождения отдали злоумышленникам 1,5 млн руб. и 900 тыс. руб. соответственно. При этом все потерпевшие сказали, что раньше слышали о подобных схемах.