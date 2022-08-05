ФАС и ЦБ предупредили банки о необходимости сообщать клиентам информацию о кешбэке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России написали совместное письмо кредитным организациям, где заявили о необходимости сообщать клиентам всю информацию о кешбэке.
Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, банки часто не доводят до потребителей сведения об условиях и ограничениях, которые влияют на размер начисленного кешбэка.
«Также кредитные организации не предоставляют клиентам возможность ознакомиться с документами, закрепляющими указанные условия», — сообщает пресс-служба ФАС России.
От банков потребовали указывать данные о минимальной сумме покупке для получения кешбэка, о его максимальном размере за определенный период времени, а также другую необходимую информацию.
УрБК, Москва, 14.09.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России написали совместное письмо кредитным ...05.08.2022 Российским банкам рекомендовали минимум за 15 дней сообщать клиентам о планах по изменению условий обслуживания
Банк России опубликовал рекомендацию крупнейшим розничным банкам сообщать клиентам о планируемых изменениях условий ...05.08.2022 Российским банкам рекомендовали минимум за 15 дней сообщать клиентам о планах по изменению условий обслуживания
УрБК, Москва, 05.08.2022. Банк России опубликовал рекомендацию крупнейшим розничным банкам сообщать клиентам о ...16.12.2021 УБРиР обновит правила программы лояльности My life
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы ...01.02.2010 Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки, обязывающие банки раскрывать размер комиссии за снятие наличных через банкомат
УрБК, Москва, 01.02.2010. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении поправки в статью 29 ФЗ «О банках и ...