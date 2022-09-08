ВРП Свердловской области по итогам года может сократиться на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области по итогам 2022 года (в сопоставимых ценах) может сократиться на 5,4%, до 3,19 трлн руб. Такая информация содержится в прогнозе социально-экономического развития региона до 2025 года.
В 2023 году ВРП Среднего Урала может увеличиться на 1,1% (базовый сценарий) или сократиться на 2,1% (консервативный сценарий). В 2024 году прогнозируется рост на 3,2% или 1,5%, в 2025 году — на 2,4% или 1,4%.
«В 2023-2025 годах ключевые отрасли будут определять дальнейшую динамику ВРП, в связи с чем значительных структурных сдвигов в экономике не ожидается», — отмечают авторы документа.
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