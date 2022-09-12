Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 13.09.2022. По состоянию на 14.56 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,73 руб., евро — 60,8 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,8%, евро вырос на 0,01%.

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