Спрос на услуги фрилансеров в Екатеринбурге за год вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Екатеринбурге спрос на услуги фрилансеров в августе 2022 года вырос на 78% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем по стране — на 51%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».



Среди творческих и креативных специалистов сильнее всего за год вырос спрос на услуги дизайнеров (+142%) и маркетологов (+141%). В числе популярных услуг на фрилансе в Екатеринбурге также оказалось создание и продвижение сайтов (+13%).



Что касается деловых услуг для бизнеса, в Екатеринбурге в августе этого года по сравнению с предыдущим активнее искали консультантов (+111%), юристов (+58%), бухгалтеров и финансистов (+26%), а также переводчиков (+19%).



Эксперты «Авито Услуг» объясняют увеличение спроса на услуги фрилансеров растущей деловой активностью и потребностью компаний в аутсорс-специалистах под отдельные проекты.