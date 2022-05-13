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Спрос на услуги фрилансеров в Екатеринбурге за год вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Екатеринбурге спрос на услуги фрилансеров в августе 2022 года вырос на 78% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем по стране — на 51%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».

Среди творческих и креативных специалистов сильнее всего за год вырос спрос на услуги дизайнеров (+142%) и маркетологов (+141%). В числе популярных услуг на фрилансе в Екатеринбурге также оказалось создание и продвижение сайтов (+13%).

Что касается деловых услуг для бизнеса, в Екатеринбурге в августе этого года по сравнению с предыдущим активнее искали консультантов (+111%), юристов (+58%), бухгалтеров и финансистов (+26%), а также переводчиков (+19%).

Эксперты «Авито Услуг» объясняют увеличение спроса на услуги фрилансеров растущей деловой активностью и потребностью компаний в аутсорс-специалистах под отдельные проекты.

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