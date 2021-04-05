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Доходы Свердловской области от использования лесов в I полугодии превысили 983 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. За I полугодие 2022 года доходы Свердловской области от использования лесов превысили 983 млн руб. Это на 7,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает департамент информационной политики региона.

«Тогда регион был на третьем месте в округе, сегодня — на втором. В федеральный бюджет за первые два квартала этого года регион направил больше 730 млн руб., в региональный и местный бюджеты — больше 252 млн руб.», — рассказал директор Уральского филиала Рослесинфорга Максим Уткин.

По всему Уральскому федеральному округу за шесть месяцев поступление доходов от использования лесов в бюджетную систему России составило более 3,9 млрд руб. Это свыше 10% всех лесных доходов страны в данный период.

На Среднем Урале осваивается только треть предназначенного для использования объема леса. Леса занимают около 80% территории региона — 15 млн гектаров. В аренду передано более 5 млн га лесных участков. Почти на всех арендованных землях занимаются заготовкой древесины. Также их используют для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, ведения сельского хозяйства и рекреационной деятельности.

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