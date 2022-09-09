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Вчера, 17:00

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,5%

УрБК, Москва, 12.09.2022. По состоянию на 14.56 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,3 руб., евро — 61,1 руб.

С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,5%, евро вырос на 0,2%.

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