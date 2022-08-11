Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%

Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле 2022 года — 14,78%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 16,05%, непродовольственные — на 15,74%, услуги — на 11,07%, алкоголь — на 9,87%.



Потребительские цены в регионе в августе по сравнению с июлем снизились на 0,46%.