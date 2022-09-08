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УБРиР запустил специальную акцию для предпринимателей в честь своего 32-летия

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 32-летия запустил специальную акцию для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Новые клиенты получат премиальный пакет услуг для расчетного счета «Бизнес-класс» на три месяца, если подключат интернет-бухгалтерию «СБИС». Для этого требуется до 30 сентября 2022 года открыть расчетный счет и оформить подписку на сервис.

Сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» позволяет создавать и сдавать любые виды отчетности в госорганы, а также выполнять бухгалтерский, налоговый, управленческий и кадровый учет. С его же помощью можно рассчитывать зарплаты сотрудникам, вести электронный документооборот, персональный календарь отчетности и платежей компании. Все эти функции доступны напрямую из интернет-банка «УБРиР Бизнес Лайт». Все это позволяет экономить и оптимизировать время работы с документами за счет «бесшовной» интеграции систем.

«На протяжении 32 лет для УБРиР интересы клиентов являются приоритетом, их запросы выступают «двигателем» развития банка. С новой акцией предприниматели смогут воспользоваться нашими услугами по выгодным условиям, а главное, оценить все преимущества сотрудничества с банком и новые технологичные сервисы», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Добавим, что действующим клиентам доступна возможность подключить сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» прямо в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт», а новые могут оставить онлайн-заявку на сайте банка.

Напомним, что пакет услуг «Бизнес-класс» — это безлимитные внутрибанковские и 50 межбанковских переводов в месяц компаниям, бесплатные переводы физлицам на сумму до 600 тыс. руб., а также бизнес-карта для внесения наличных через банкоматы на счет и ежедневных бизнес-трат.

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