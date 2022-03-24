Минстрой Свердловской области выплатит местному жителю 180 тыс. рублей компенсации за невыполнение судебного решения в разумный срок

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Минстрой Свердловской области выплатит местному жителю 180 тыс. руб. в качестве компенсации за то, что в течение шести лет не может предоставить ему положенное по закону жилье. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Еще в 2015 году суд постановил, что молодому человеку необходимо предоставить за счет областного бюджета благоустроенное жилье как ребенку, оставшемуся без попечения родителей. В январе 2016 года решение вступило в силу, и в отношении регионального министерства возбудили исполнительное производство. Однако свердловчанин до сих пор не получил положенного жилья.
В то же время министерство и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» пытались исполнить решение суда. С 2016 года ими объявлялось от двух до 16 аукционов в год и заключалось порядка пяти контрактов. В 2019, 2021 и 2022 годах аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Но в итоге молодой человек по состоянию на 30 июня 2022 года оставался 47-м в очереди нуждающихся.
В связи с этим он обратился в Свердловский областной суд с требованием выплатить компенсацию за нарушение его прав, а также возместить судебные расходы и оплату госпошлины. Суд посчитал, что в данной ситуации отсутствовали непреодолимые обстоятельства, которые сделали бы невозможным своевременное исполнение первоначального решения. В связи с этим требования истца были частично удовлетворены: министерство обязали выплатить ему 180 тыс. руб. компенсации и еще 300 руб. за госпошлину.
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