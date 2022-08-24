УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:01

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,5%

УрБК, Москва, 09.09.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,4 руб., евро — 60,63 руб.

С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,5%, евро вырос на 0,4%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 24.08.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,9 руб., евро — ...

22.08.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 22.08.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,33 руб., евро — ...

05.08.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов сохраняется на прежнем уровне

УрБК, Москва, 05.08.2022. По состоянию на 15.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,34 руб., евро — ...

03.08.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,04%

УрБК, Москва, 03.08.2022. По состоянию на 15.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,27 руб., евро — ...

27.07.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 1,6%

УрБК, Москва, 27.07.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,57 руб., евро — ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (243)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18