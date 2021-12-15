Лесничества Свердловской области получили новые внедорожники

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Лесничествам Свердловской области получили восемь новых внедорожников Нива Legend общей стоимостью более 7 млн руб. Ключи и документы от автомобилей сотрудникам ведомств вручил замгубернатора Алексей Шмыков, сообщает департамент информационной политики региона.



«Леса Свердловской области занимают площадь в 15 млн гектаров — это около 80% всей территории региона. Использование лесопатрульной техники позволяет повысить эффективность работы лесных инспекторов. Выявление нарушений ведется оперативнее — это помогает защитить уральские леса от противоправной деятельности человека», — отметил А. Шмыков.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Новый транспорт направлен в Березовское, Гаринское, Камышловское, Карпинское, Нижнесергинское, Тавдинское, Талицкое, Туринское лесничества.



Машины имеют полный привод и высокий дорожный просвет, что позволяет им передвигаться по труднодоступным участкам. В автомобилях есть гидроусилитель руля, бортовой компьютер, стальная защита картера. Отследить местонахождение транспорта позволят GPS-маяки.



Средства на приобретение внедорожников были выделены из федерального бюджета. С учетом машин, поступивших с 2019 года, новая техника есть во всех 30 лесничествах Среднего Урала. В 2023 году планируется приобрести еще 15 автомобилей. Патрулирование уральских лесов проходит по утвержденным маршрутам, имеющим общую протяженность более 97 тыс. км. Помимо лесных массивов и берегов водоемов, проверяются участки с легальной заготовкой древесины, рядом с садовыми товариществами и линиями электропередачи.



За восемь месяцев 2022 года в Свердловской области обнаружено 378 нарушений лесного законодательства, 290 случаев незаконных рубок лесных насаждений. Также лесопатрульные автомобили применяются для мониторинга лесопожарной обстановки. Губернатор Евгений Куйвашев поручил постоянно контролировать вопросы пожарной безопасности в лесах региона.



«В этом году мы успешно справляемся с лесными пожарами. Доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в первые сутки с момента выявления, составляет более 80%. По сравнению с прошлым годом количество природных пожаров уменьшилось в два с половиной раза, площадь, пройденная лесными пожарами, сократилась более чем в три раза», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Сохранение лесного фонда Среднего Урала ведется в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». С 2018 по 2021 год парк лесопожарной техники обновлен на 96,2%. Ежегодно формируется запас лесных семян для лесовосстановления на участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. Проводятся массовые акции по посадке леса.