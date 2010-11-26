Российские ТСЖ хотят наделить правом проверять качество новостроек

УрБК, Москва, 08.09.2022. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила письмо в правительство РФ с просьбой изменить порядок формирования товариществ собственников жилья (ТСЖ), пишет «Коммерсантъ».
АКОН предлагает разрешить формировать ТСЖ из участников долевого строительства до ввода дома в эксплуатацию. Это позволит жителям участвовать в приемке дома от лица управляющей компании.
В настоящее время ТСЖ можно организовать только после получения свидетельств о праве собственности. В приемке дома, как правило, участвует управляющая компания, которая не заинтересована в высоком качестве выполненных работ. Соответственно, дом вводится в эксплуатацию с серьезными дефектами, считают в АКОН. Например, не работают лифты, объект запитан по временной схеме электроснабжения, не закончены строительные работы в местах общего пользования и так далее.
Девелоперы выступают против инициативы АКОН. Они полагают, что это приведет к росту «потребительского экстремизма» и затягиванию сроков строительства.
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