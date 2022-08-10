«Почта России» выплатит сотруднице-электромонтеру из Екатеринбурга более 500 тыс. рублей за полученный на рабочем месте перелом

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Суд обязал АО «Почта России» выплатить своей сотруднице, работающей проводником-электромонтером, более 500 тыс. руб. за травму, полученную на рабочем месте в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В декабре 2019 года женщина прибыла ночью на поезде из Владивостока, дождалась разгрузки почтового вагона и направилась в раздевалку. На заснеженной дорожке она поскользнулась, упала и сломала ногу в двух местах. Электромонтера доставили в больницу, где она сначала находилась на лечении, а потом ей сделали операцию. В мае она вновь была вынуждена лечь в больницу для оперативного лечения.
После этого начался длительный период восстановления, пострадавшей пришлось ходить на костылях, а потом с тростью. В справке медико-социальной экспертизы говорилось, что до ноября 2021 года степень утраты трудоспособности составила 30%.
Работодатель провел расследование инцидента. В заключении было указано, что женщина получила перелом на территории предприятия, но в нерабочее время. Травму отнесли к категории «легкая». При этом случай был признан страховым, и сотруднице присудили компенсацию в 168 тыс. руб. Однако она не согласилась с тем, что происшествие произошло в нерабочее время, поскольку у нее ненормированный рабочий день.
В связи с этим электромонтер обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга, требуя внести соответствующие изменения в документ. Плюс она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб., материальный вред, оплату услуг представителя, почтовые расходы и траты на копировальные услуги.
Суд удовлетворил требования истицы частично, постановив выплатить в ее пользу 500 тыс. руб. за моральный ущерб, 10 тыс. руб. — на оплату услуг представителя, 3 тыс. 642 руб. — за почтовые расходы. Обе стороны попытались оспорить это решение в Свердловском областном суде, но первоначальный вердикт остался без изменений.
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