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В России запущена программа промышленной ипотеки

УрБК, Москва, 07.09.2022. Правительство РФ запустило программу промышленной ипотеки. По ней предприятия смогут получить льготные кредиты на приобретение недвижимости для осуществления промышленного производства, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Займы будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. У технологических компаний она составит 3%. Максимальный объем кредита — 500 млн руб.

Уточним, что глава правительства Михаил Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку под 5% годовых во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, прошедшего в июне.

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