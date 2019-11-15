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Таможня аэропорта Кольцово оштрафована за допуск сотрудников без психиатрического освидетельствования к огнестрельному оружию

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина оштрафована на 110 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда. Данное решение принято после проверки Свердловской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что некоторые сотрудники таможни получали допуск к огнестрельному оружию без обязательного психиатрического освидетельствования. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных психиатрических освидетельствований».

Таможенный орган оштрафован, начальнику таможни внесено представление. В настоящий момент нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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