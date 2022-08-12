Минэкономразвития рассчитывает на возврат российской экономики к росту уже к концу 2022 года

УрБК, Москва, 06.09.2022. Российская экономика может вернуться к росту (в месячном выражении) к концу 2022-го — началу 2023 года. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума, передает «Прайм».



Он рассказал, что по базовому сценарию ВВП страны в 2022 года сократится на 2,9%, в 2023 году — на 0,9%. Прогноз по снижению экономики в будущем году обусловлен высокой базой I квартала 2022 года.



«По следующему году будет небольшое снижение, хотя тоже посмотрим, все наши прогнозы, они, как правило, корректируются чуть в плюс», — заявил М. Решетников.



По его мнению, в целом российская экономика успешно справляется с санкционными вызовами.