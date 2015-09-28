«Спартак» в очередной раз проиграл «Зениту»

По футбольным меркам “Спартак” не может выиграть у “Зенита” уже давно — с 2019 года. И в очередном противостоянии даже с учетом домашнего стадиона москвичей прошедшие регистрацию 1хбет болельщики ставили на коллектив Семака. У питерского клуба самый мощный состав в РПЛ и сейчас футболисты в хорошей форме.

Прогнозы оправдались, уже с первых минут у спартаковских ворот стало жарко. Максименко под прессингом отдал мяч сопернику — защитники едва успели заблокировать удар Мостового. Не прошло и минуты, как Малком закрутил мяч в дальний угол — над перекладиной. Снова на ударной позиции оказался Мостовой — опять не попал.

“Спартак” со своей половины выбрался ближе к середине тайма и с гораздо большим эффектом. Соболев отлично принял дальний пас и протолкнул мяч дальше на ход Мартинсу. Тот опередил защитника, ворвался в штрафную и отпасовал обратно Соболеву. Александр снова технично обработал мяч и с разворота послал его в сетку ворот Кержакова. 1:0, хозяева выходят вперед.

Однако расклад на поле остался прежним. “Зенит” выглядел сильнее, пусть и продолжал транжирить момента. Малком замыкал прострел с линии вратарской, но умудрился запулить выше ворот. Вскоре с ближней дистанции бил Кассьерра — рядом со штангой. На пару с Мостовым колумбиец спокойно повозил мяч в центре штрафной — удар отразил Максименко.

Ближе к перерыву футболисты устроили небольшую потасовку, по итогам которой Вендел и Промес получили желтые карточки.

Второй тайм стартовал новыми атаками “Зенита”, и на сей раз питерцы соперника не простили. При подаче углового защита “Спартака” упустила из виду мяч, Ловрена и хорват сравнял.

Ничья питерцев не устраивала и “Зенит” продолжал атаковать, тем более что пассивная игра защитников “Спартака” открывала немало шансов. Затяжной розыгрыш внутри и на линии штрафной закончилась дальним ударом Мостового, которому никто не мешал бить. В первом тайме Александр упустил несколько хороших возможностей с ближней дистанции, но теперь у него получился шикарный обводящий удар и счет стал 1:2 в пользу гостей.

В оставшиеся полчаса “Спартак” безуспешно пытался переломить ход игры. Лишь в самом конце Промес опасно бил с лета — “Зенит” выручил Кержаков.

Питерцы закрепились на 1-й строке, отрыв от ЦСКА составляет три очка. В следующем туре “Зенит” принимает дома “Оренбург” и мало кто на 1хбет зеркало сомневается в их очередной победе.