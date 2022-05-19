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Вчера, 10:42

На Среднем Урале 5-7 сентября ожидаются заморозки

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области с 5 по 7 сентября прогнозируются заморозки. Об этом предупреждает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«5-7 сентября местами по Свердловской области и Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°», — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первое предупреждение о непогоде в Свердловской области. Так, на прошлой неделе региональное ГУ МЧС России прогнозировало ветер с порывами до 20 м/c, дождь и грозы.

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