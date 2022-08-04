Кредитование под залог от частного инвестора

По закону, владельцы квартир (частных домов) вправе брать деньги в кредит и под залог недвижимости. Причем заем может оформить не только банк, но и частный инвестор. На каких условиях частный инвестор оформляет кредит под залог недвижимого имущества, рассказано ниже в статье.

Условия

Порой гражданам РФ, имеющим в собственности квартиру, частный дом или иную недвижимость, не хватает денег на жизнь (еду, ЖКХ и др.). Причем у них нет «белой» зарплаты и постоянного дохода. В этом случае, чтобы быстрее получить деньги, целесообразнее обратиться к частному инвестору, а не напрямую в банк, и заложить свою недвижимость. Взамен можно получить необходимую сумму.

По закону, частный инвестор — это кредитный потребительский кооператив. Кредитный кооператив – это добровольное объединение физлиц и (или) юрлиц (ст. 3 ФЗ № 353 от 21.12.2013 г., ст. 1 ФЗ № 190 от 18.07.2009 г.). Он выдает деньги в день обращения.

Кредит под залог недвижимого имущества оформляется по 2 справкам — паспорту заявителя и выписке ЕГРН (свидетельству о праве собственности).

Заем может выдаваться на следующих условиях:

1. Сумма — от 200 000 до 50-100 000 000 р. 2. Ставка — от 5,9% годовых. 3. Срок — от 61 дня до 30 лет. 4. Срок рассмотрения заявки на заем — 1 рабочий день. 5. Без истребования у заемщика справки о доходах. 6. С любой кредитной историей — она больше важна для банков, а не для частного инвестора. 7. Возраст заемщика — 18-75 лет. 8. Гражданство РФ. 9. Недвижимость (квартира, дом, комната) — находится в собственности. 10. По договору залога. 11. На любые цели — кредитные деньги разрешается потратить так, как хочется. Обычно частный инвестор не регламентирует порядок использования залоговых займов и не контролируют заемщика в этом вопросе. 12. При условии полного и своевременного погашения. Хотя заемщик закладывает свою недвижимое имущество, в его продаже не заинтересована ни одна из сторон кредитного договора. В идеале клиент обязан выплатить заем по согласованному с частным инвестором графику, с процентами. 13. Досрочное частичное (полное) погашение займа.

Внимание! Кроме того, в залог берется до 85-90% от стоимости объекта недвижимости. При расчете суммы кредита частный инвестор исходит от реальной рыночный стоимости объекта, а не кадастровой или пониженной для страховки рисков банка. Такой дисконт обеспечивает безопасность для кредитора и привлекателен для заемщика.

В случае просрочки погашения кредита размер неустойки составит 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита. В случае длительной задержки выплат информация по заемщику будет передана в БКИ.

Кредит может быть выдан под залог:

— квартиры;

— доли в квартире;

— частного дома;

— апартаментов;

— комнаты;

— объектов коммерческой недвижимости.

Причем нельзя заложить:

— ветхое жилье;

— садовый дом;

— участок земли;

— недостроенные объекты;

— жилье, где прописаны отказники от приватизации или инвалиды 1, 2 группы;

— объекты недвижимости, закладываемые по доверенности.

Кому выдается заем:

— Физлицам. — Самозанятым. — ИП. — Юрлицам (ООО, ЗАО, АО). — Бизнесменам. — Временно безработным. — Работникам по найму. — Пенсионерам.

Заем под залог недвижимого имущества можно погасить полностью или частично без пений и штрафов. Причем проценты оплачиваются только за время пользования кредитом.

По закону моратория на срок погашения займа нет. В итоге его можно закрыть хоть на следующий день после получения.

Общая схема оформления кредита под залог квартиры (дома, комнаты):

1. Клиент оставляет заявку на сайте инвестора или звонит ему. 2. Частный инвестор оценивает стоимость жилья и проверяет данные о клиенте. 3. После одобрения кредитной заявки между сторонами подписывается договор залога. 4. В течение 5 рабочих дней договор залога регистрируется в Росреестре. 5. Заключается кредитный договор, и клиенту выдаются деньги. 6. Заемщиком оплачиваются услуги частного инвестора.

На заметку! Причем кредит под залог недвижимости от частного инвестора не выдается клиентам, официально признанных банкротами, или находящимися на учете в психоневрологическом диспансере или наркодиспансере с тяжелым диагнозом.

Примеры

Чтобы понять, какую сумму можно взять в кредит, необходимо рассмотреть несколько примеров из жизни (за январь 2021 г.).

Пример № 1:

Двушка — 51,3 кв. м, Москва, Красногвардейская.

Оценочная стоимость двухкомнатной квартиры — 8 050 000 р.

Выдано заемщику — 4 830 000 р.

Описание: Клиент обратился к частному инвестору после того, как получил отказы в банках. Частный инвестор связался с менеджерами банка и узнал причину отказов: данные банки не кредитуют ИП. В итоге он помог оформить клиенту кредит от банка, который специализируется на займах для ИП.

Пример № 2:

Трешка — 77 кв. м, Москва, Румянцево.

Оценочная стоимость трехкомнатной квартиры — 11 900 000 р.

Выдано заемщику — 7 000 000 р.

Описание: Клиент срочно нуждался в деньгах на погашение долгов (в 7 000 000 р. за 1-2 дня). В банках он мог получить только маленькие суммы. После проверки паспорта клиента и его выписки ЕГРН частный инвестор одобрил заявку на заем и выдал его.

Рекомендации

Порой среди частных инвесторов встречаются и мошенники. Чтобы избежать этого, необходимо:

1. Посмотреть, есть ли сайт у частного инвестора и следующие данные о нем — лицензия, номер телефона, e-mail, часы работы, юридический и фактический адрес, название компании, ИНН и ОГРН.

2. Узнать условия кредитования — часто мошенники берут деньги вперед, навязывают скрытые проценты и кабальные условия оформления кредита.

3. С кем сотрудничает частный инвестор — лучше, если и с банками из ТОП 10.

Важно! Кроме того, при выдаче кредита под залог недвижимости частный инвестор не вправе требовать выписки жильцов. Ведь каждый гражданин РФ имеет право на жилище в соответствии со ст. 40 Конституции РФ.

В итоге кредит под залог дома (квартиры) можно взять и у частного инвестора. Причем это можно сделать без подтверждения своего дохода и по 2 документам.

Однако, в этом деле есть свои подводные камни. Так, частный инвестор может оказаться мошенником, разводящим людей на деньги. Чтобы избежать этого, необходимо следовать вышеприведенным рекомендациям.