Кредитование под залог от частного инвестора

По закону, владельцы квартир (частных домов) вправе брать деньги в кредит и под залог недвижимости. Причем заем может оформить не только банк, но и частный инвестор. На каких условиях частный инвестор оформляет кредит под залог недвижимого имущества, рассказано ниже в статье.
Порой гражданам РФ, имеющим в собственности квартиру, частный дом или иную недвижимость, не хватает денег на жизнь (еду, ЖКХ и др.). Причем у них нет «белой» зарплаты и постоянного дохода. В этом случае, чтобы быстрее получить деньги, целесообразнее обратиться к частному инвестору, а не напрямую в банк, и заложить свою недвижимость. Взамен можно получить необходимую сумму.
По закону, частный инвестор — это кредитный потребительский кооператив. Кредитный кооператив – это добровольное объединение физлиц и (или) юрлиц (ст. 3 ФЗ № 353 от 21.12.2013 г., ст. 1 ФЗ № 190 от 18.07.2009 г.). Он выдает деньги в день обращения.
Кредит под залог недвижимого имущества оформляется по 2 справкам — паспорту заявителя и выписке ЕГРН (свидетельству о праве собственности).
Внимание! Кроме того, в залог берется до 85-90% от стоимости объекта недвижимости. При расчете суммы кредита частный инвестор исходит от реальной рыночный стоимости объекта, а не кадастровой или пониженной для страховки рисков банка. Такой дисконт обеспечивает безопасность для кредитора и привлекателен для заемщика.
В случае просрочки погашения кредита размер неустойки составит 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита. В случае длительной задержки выплат информация по заемщику будет передана в БКИ.
Заем под залог недвижимого имущества можно погасить полностью или частично без пений и штрафов. Причем проценты оплачиваются только за время пользования кредитом.
По закону моратория на срок погашения займа нет. В итоге его можно закрыть хоть на следующий день после получения.
Общая схема оформления кредита под залог квартиры (дома, комнаты):
На заметку! Причем кредит под залог недвижимости от частного инвестора не выдается клиентам, официально признанных банкротами, или находящимися на учете в психоневрологическом диспансере или наркодиспансере с тяжелым диагнозом.
Чтобы понять, какую сумму можно взять в кредит, необходимо рассмотреть несколько примеров из жизни (за январь 2021 г.).
Пример № 1:
Двушка — 51,3 кв. м, Москва, Красногвардейская.
Оценочная стоимость двухкомнатной квартиры — 8 050 000 р.
Выдано заемщику — 4 830 000 р.
Описание: Клиент обратился к частному инвестору после того, как получил отказы в банках. Частный инвестор связался с менеджерами банка и узнал причину отказов: данные банки не кредитуют ИП. В итоге он помог оформить клиенту кредит от банка, который специализируется на займах для ИП.
Пример № 2:
Трешка — 77 кв. м, Москва, Румянцево.
Оценочная стоимость трехкомнатной квартиры — 11 900 000 р.
Выдано заемщику — 7 000 000 р.
Описание: Клиент срочно нуждался в деньгах на погашение долгов (в 7 000 000 р. за 1-2 дня). В банках он мог получить только маленькие суммы. После проверки паспорта клиента и его выписки ЕГРН частный инвестор одобрил заявку на заем и выдал его.
Порой среди частных инвесторов встречаются и мошенники. Чтобы избежать этого, необходимо:
Важно! Кроме того, при выдаче кредита под залог недвижимости частный инвестор не вправе требовать выписки жильцов. Ведь каждый гражданин РФ имеет право на жилище в соответствии со ст. 40 Конституции РФ.
В итоге кредит под залог дома (квартиры) можно взять и у частного инвестора. Причем это можно сделать без подтверждения своего дохода и по 2 документам.
Однако, в этом деле есть свои подводные камни. Так, частный инвестор может оказаться мошенником, разводящим людей на деньги. Чтобы избежать этого, необходимо следовать вышеприведенным рекомендациям.
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