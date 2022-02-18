Свердловский Роспотребнадзор забраковал 16% проверенной в I полугодии кондитерской продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверило 360 кг кондитерских изделий. Из них забраковано 58 кг (16,1%).
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка качества кондитерской продукции прошла на 30 объектах, нарушения установлены на 22 из них (73,3%).
При этом основная часть забраковок приходится на продукцию, которая реализуется без сопроводительных документов и изготавливается с нарушением требований к маркировке.
По результатам проведенных надзорных мероприятий совокупная сумма штрафов в отношении виновных лиц составила более 400 тыс. руб.
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