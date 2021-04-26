Переход к долгосрочному инвестированию: открыть ИИС онлайн и получить доступ на рынок ценных бумаг

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это брокерский счет со специальными налоговыми льготами. Чтобы инвестор мог воспользоваться налоговыми льготами, счет должен существовать не менее трех лет.
Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно в банке, у брокера или в управляющей компании. Торговать на бирже можно самостоятельно или открыть индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением, тогда операции по счет будет осуществлять управляющая компания в рамках выбранной клиентом стратегии.
Если выбрали сервис «Газпромбанк Инвестиции» для работы на фондовом и валютном рынке, то можно открыть ИИС онлайн без бумаг и курьеров. Для открытия потребуется паспорт, ИНН или подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Пользоваться сервисом можно через сайт или мобильное приложение. Если ИИС является первым брокерским счетом, то стоит потренироваться на демосчете с виртуальными деньгами.
Открытие счета бесплатно, но за обслуживание придётся платить по тарифам банка/брокера. Торговые комиссии финансовые организации устанавливают самостоятельно. Как правило, чем больше сумма на счету и чем активнее торгует инвестор, тем меньше размер комиссии. Условия обслуживания счета важно уточнить заранее. В рамках доверительного управления управляющая компания будет ежегодно взимать определённый процент за управление.
ИИС открывает доступ к инвестициям в иностранные и российские ценные бумаги, валюту и фонды, а в рамках «Газпромбанк Инвестиции» это еще и доступ к аналитике, новостям эмитентов, обучающим статьям и курсам, инвестидеям.
Владельцы ИИС могут вернуть подоходный налог (вычет типа А) или не платить НДФЛ с дохода от операций по счету (вычет типа Б, не распространяется на доход от сделок с валютой и драгоценными металлами, на дивиденды). Решить, каким видом вычета лучше воспользоваться, можно в любое время, но вернуть подоходный налог возможно уже по итогам первого года существования ИИС. Возможность получить налоговый вычет является главным плюсом ИИС по сравнению с обычным брокерским счетом. Но есть и минусы: чтобы вывести средства с ИИС, его придется зарыть. Если закрыть счет раньше трех лет, то налоговые льготы получить не удастся. С брокерского счета деньги можно выводить свободно.
Инвестиции всегда связаны с рисками. Освоить азы поможет https://gazprombank.investments/blog/. Здесь о том, как устроен и как работает рынок финансов, о специфике различных инвестиционных инструментов, пошаговая инструкция получения налогового вычета и многое другое.
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