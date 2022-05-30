Численность населения Екатеринбурга выросла до 1 млн 589 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Численность населения Екатеринбурга по результатам последней переписи составляет 1 млн 588 тыс. 665 человек. Об этом рассказал журналистам начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.
Отметим, что Всероссийская перепись населения состоялась в октябре-ноябре 2021 года. Согласно ее данным, в стране проживают около 147 млн человек.
Напомним, что по результатам переписи 2010 года численность населения Екатеринбурга составляла около 1,3 млн человек. В мае 2017 года появилась информация о превышении отметки в 1,5 млн человек.
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