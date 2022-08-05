Грузооборот на ЮУЖД в августе снизился на 13,2%

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в августе 2022 года составила 6,3 млн т. Это на 4,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба компании, грузооборот за август этого года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,2%, до 15 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 12,4%, до 18,8 млрд тонно-км.
Погрузка за восемь месяцев 2022 года составила 47 млн т, что на 6,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего на ЮУЖД снизилась погрузка черных металлов (минус 16,5%), химикатов и соды (минус 12,8%), нефти и нефтепродуктов (минус 10%).
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