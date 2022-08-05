УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

Грузооборот на ЮУЖД в августе снизился на 13,2%

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в августе 2022 года составила 6,3 млн т. Это на 4,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, грузооборот за август этого года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,2%, до 15 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 12,4%, до 18,8 млрд тонно-км.

Погрузка за восемь месяцев 2022 года составила 47 млн т, что на 6,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего на ЮУЖД снизилась погрузка черных металлов (минус 16,5%), химикатов и соды (минус 12,8%), нефти и нефтепродуктов (минус 10%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2022 Грузооборот на ЮУЖД в июле снизился на 17,4%

УрБК, Челябинск, 05.08.2022. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в июле составила 6,2 млн т. Это на 6,4% ...

04.04.2022 Погрузка на сети ЮУЖД в I квартале сократилась на 7%

УрБК, Челябинск, 04.04.2022. Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в марте 2022 году сократилась на ...

12.01.2021 Грузооборот на ЮУЖД в 2020 году сократился на 8,6%

УрБК, Челябинск, 12.01.2021. За январь-декабрь 2020 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) составила ...

05.08.2020 Погрузка кокса на ЮУЖД в январе-июле снизилась почти на 30%

УрБК, Челябинск, 05.08.2020. Грузооборот на Южно-Уральской железной дороге за июль снизился на 8,2% и составил 15,1 ...

12.05.2020 Погрузка на Южно-Уральской железной дороге в январе-апреле сократилась на 1,9%

УрБК, Челябинск, 12.05.2020. По оперативной информации, погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за четыре ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (54)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18