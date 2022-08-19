ЕВРАЗ поддержал проведение фестиваля искусств «Пятницкая башня» в Туле

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В Туле состоялся фестиваль искусств «Пятницкая башня». Генеральным партнером мероприятия, которое проходило 26-27 августа в Тульском кремле, выступил ЕВРАЗ, сообщает пресс-служба предприятия.
«Участниками фестиваля стали известные деятели российского искусства, актеры, музыканты. Зрители посмотрели историческую драму «Последняя русская царица» с Любовью Толкалиной и Игорем Лесовым в главных ролях, мюзикл «Буратино» театра Алексея Рыбникова, спектакль «Одинокая насмешница» с Ольгой Хохловой, Любовью Тихомировой и Александром Пашутиным. Завершился проект выступлением рок-группы «Братья Грим», — говорится в сообщении.
На спектаклях и концертах фестивальной программы побывали порядка 2 тыс. 200 зрителей, 160 из них — сотрудники тульского предприятия ЕВРАЗа и строящегося завода в Узловой.
Часть билетов на мюзикл «Буратино» металлурги ЕВРАЗа вместе с организаторами подарили воспитанникам социально-реабилитационного центра города Щекино. Накануне открытия фестиваля делегация столичных артистов поучаствовала в экскурсии по ванадиевому производству.
В Тульской области находится крупнейшее в России производство ванадия — предприятие ЕВРАЗ Ванадий Тула, а также реализуется инвестиционный проект по строительству завода ЕВРАЗ Узловая в особой экономической зоне.
Металлурги ЕВРАЗа активно участвуют в различных региональных проектах. Поддержка фестиваля искусств «Пятницкая башня» — очередная инициатива в рамках развития комфортной среды в регионе присутствия.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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