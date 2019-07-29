УрБК, Москва, 31.08.2022. Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении в июле сократились на 17,1% по сравнению с ...

Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении за год сократились на 17,1%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...

В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%

УрБК, Москва, 16.01.2017. Средняя цена смартфонов по итогам 2016 года повысилась на 20,3%, до 12,3 тыс. руб. Об этом ...

Средняя цена на смартфоны в 2016 году выросла на 20,3%

С начала года цены на лекарства в аптеках России вросли на 1,4%

УрБК, Москва, 06.05.2016. За четыре месяца 2016 года цены на лекарства в российских аптеках подорожали на 1,4% в ...