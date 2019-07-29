Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении за год сократились на 17,1%

Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении в июле сократились на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 297 млн упаковок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DSM Group.
В денежном выражении показатель снизился на 1,9%, до 87,9 млрд руб.
По данным аналитиков, снижение продаж в деньгах по итогам месяца произошло впервые с декабря 2021 года. Это может быть связано с эффектом высокой базы. Во время острой фазы пандемии коронавируса россияне активнее скупали лекарства. Также ажиотажный спрос отмечался в марте-апреле 2022 года, когда многие граждане приобретали необходимые препараты впрок, опасаясь их исчезновения с прилавков.
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