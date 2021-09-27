Свердловский облсуд подтвердил решение нижестоящих инстанций о выплате пострадавшей 400 тыс. рублей компенсации морального вреда за укус собаки

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящих инстанций о выплате 400 тыс. руб. компенсации морального вреда девочке, которую укусила собака. Изначально родители пострадавшей требовали с хозяев собаки 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба облсуда.
Происшествие случилось в августе 2020 года в Североуральске: 11-летняя девочка с друзьями танцевала рядом с забором частного дома, за которым находилась собака. Животное просунуло морду в зазор около земли и укусило ребенка. Девочка перенесла операцию, находилась на реабилитации, обучалась дома. На год ей была установлена категория «ребенок-инвалид».
Родители ребенка подали иск в Североуральский городской суд, который удовлетворил их требования частично. Было принято решение взыскать с ответчицы 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 23 тыс. 510 руб. за проведение медицинской экспертизы.
При этом ответчица, хозяйка собаки, направила жалобу в Свердловский областной суд, не согласившись с данными экспертизы. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, отклонила жалобу, а также оставила без изменений постановление Североуральского городского суда.
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