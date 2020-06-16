УрБК, Москва, 31.08.2022. В России продолжает расти просроченная задолженность населения в сегменте потребительского ...

Просроченная задолженность россиян перед банками по итогам года может вырасти на 16-18%

Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%

УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...