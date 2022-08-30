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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о 100% готовности образовательных учреждений города к новому учебному году

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что 100% образовательных учреждений в городе готовы к началу нового учебного года. Он также подчеркнул, что строительство новых объектов является одной из важнейших задач для городских властей.

«В этом году из городского бюджета мы выделяли порядка 150 млн руб. на решение вопросов благоустройства, замену окон, ремонт кровель, проведение сантехнических работ. Буквально недавно приняли решение выделить еще 20 млн руб. для того, чтобы заменить окна в тех школах, где это требуется. Все 567 объектов образования Екатеринбурга — 162 школы, 344 детских сада, 61 организация дополнительного образования — на 100% готовы к новому учебному году», — рассказал глава города в очередном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей Орлов», вышедшей в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Стоит добавить, что за прошедший год на территории уральской столицы было введено в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2,1 тыс. мест: пристрой к лицею № 173 на 400 мест на улице Народной Воли, пристрой к школе № 167 на 600 мест на улице Фрезеровщиков, школа № 123 на 1,1 тыс. мест в квартале № 10 Академического района. Кроме того, на сегодняшний день в стадии строительства находятся еще четыре школы. Они смогут принять 3 тыс. 625 учеников.

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