УК «Наш Дом» из Артемовского обязали произвести перерасчет платы за содержание жилья для 18 домов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. МУП Артемовского городского округа «УК «Наш Дом» обязали произвести перерасчет платы за содержания жилья для 18 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство выяснило, что управляющая компания, фактически не оказывая жителям услуги по содержанию жилья, выставляла собственникам счета за октябрь и ноябрь 2021 года.
При этом по факту УК «Наш Дом» приступила к выполнению этих обязанностей только с 1 декабря 2021 года.
«Копия муниципального правового акта направлена администрацией Артемовского ГО в адрес управляющей компании, которой произведена корректировка сведений по лицевым счетам, предусматривающая исключение из платежных документов начисления платы за содержание жилых помещений на общую сумму свыше 234 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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