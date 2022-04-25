В Нижнем Тагиле пенсионер лишился почти 1,5 млн рублей из-за новой схемы цифрового мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Нижнем Тагиле пенсионер лишился почти 1,5 млн руб. из-за новой схемы работы мошенников. В этот раз злоумышленники использовали в качестве повода для совершения кражи денег со счета свердловчанина предложение о дополнительном заработке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Пострадавший обратился в отделение полиции с заявлением, что ему позвонила неизвестная с предложением дополнительного заработка. Когда жертва заинтересовалась, звонок перевели на другого «специалиста», который заявил, что для получения денежных средств за работу необходимо открыть счет в банке.



Следуя указаниям мошенника, пенсионер открыл счет в одном из частных банков, установил мобильное приложение, перевел на него с двух кредитных карт своего банка 240 тыс. руб., а затем еще 675 тыс. руб. со своего счета. Кроме того, по уговорам злоумышленника он оформил два кредита на общую сумму более 1,5 млн руб. Однако при попытке перевода этих средств на указанный неизвестным счет банк заблокировал операцию по подозрению в совершении мошенничества.



Позже с помощью кодов из sms-уведомлений пенсионер перевел злоумышленникам еще 700 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный тагильчанину мошенническими действиями, составил 1 млн 375 тыс. руб.