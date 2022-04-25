В Нижнем Тагиле пенсионер лишился почти 1,5 млн рублей из-за новой схемы цифрового мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Нижнем Тагиле пенсионер лишился почти 1,5 млн руб. из-за новой схемы работы мошенников. В этот раз злоумышленники использовали в качестве повода для совершения кражи денег со счета свердловчанина предложение о дополнительном заработке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Пострадавший обратился в отделение полиции с заявлением, что ему позвонила неизвестная с предложением дополнительного заработка. Когда жертва заинтересовалась, звонок перевели на другого «специалиста», который заявил, что для получения денежных средств за работу необходимо открыть счет в банке.
Следуя указаниям мошенника, пенсионер открыл счет в одном из частных банков, установил мобильное приложение, перевел на него с двух кредитных карт своего банка 240 тыс. руб., а затем еще 675 тыс. руб. со своего счета. Кроме того, по уговорам злоумышленника он оформил два кредита на общую сумму более 1,5 млн руб. Однако при попытке перевода этих средств на указанный неизвестным счет банк заблокировал операцию по подозрению в совершении мошенничества.
Позже с помощью кодов из sms-уведомлений пенсионер перевел злоумышленникам еще 700 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный тагильчанину мошенническими действиями, составил 1 млн 375 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Полевском в полицию обратился местный житель 1937 года рождения, ставший жертвой ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...10.08.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перечислил злоумышленникам 6,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. В Екатеринбурге пенсионер в течение месяца ежедневно переводил на «безопасные» счета ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...