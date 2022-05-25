По решению Первоуральского городского суда с сотрудника Федеральной пассажирской компании будет взыскано более 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Свердловская транспортная прокуратура обратилась в Первоуральский городской суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств в сумме 436 тыс. руб.
Основанием для подачи искового заявления послужило вступившее в силу решение суда в отношении сотрудника Уральского регионального отделения Центра внутреннего контроля и аудита — АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, данное должностное лицо получало деньги от начальников поездов за невключение поездов в график ревизий. Согласно закону, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка, ничтожна.
Суд удовлетворил требования прокурора и принял решение взыскать с обвиняемого в казну РФ денежные средства в размере полученного коммерческого подкупа. Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое взыскание находится на контроле прокуратуры.
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